Порошенко розкритикував центральні телеканали, що не показали, як він відкрив велике підприємство на Західній Україні

Президент Петро Порошенко розкритикував два центральні телеканали, які проігнорували запуск за його участі великого підприємства в одній із західних областей.

Про це президент заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, передає Еспресо.TV.

“Іноді щоб про позитивну подію повідомили в ефірі, стрічку має розрізати високопосадовець, інакше про подію просто промовчать, і навіть я не завжди можу допомогти. Нещодавно я в одній із західних областей відкривав велике підприємство на тисячі робочих місць. Для двох центральних каналів це було нецікаво. Вони не згадали про це в сюжеті”.

Порошенко зазначив, що, на думку телевізійників, за сюжет про відкриття президентом великого підприємства їм мали заплатити як за рекламу.

“Виявилося, що з точки зору редакторів це була б реклама, а інвестор, який створює тисячі робочих місць, має за цю рекламу заплатити, бо без цього не покажуть. Ну що ж, мені ж у радість працювати і промоутером, і рекламним агентом позитивних змін, і ще приємніше генерувати ці зміни і забезпечувати належні політичні умови для впровадження реформ”, – додав глава держави.

При цьому Порошенко не уточнив назви телеканалів, які розкритикував, та підприємства, яке відкрив.