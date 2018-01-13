Попри застереження поліції, прикарпатці далі перераховують шахраям чималі суми

Днями до Івано-Франківського відділу поліції звернувся 28-річний житель Тернопільщини.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

Чоловік повідомив про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 11 900 гривень, які він перечислив за покупку автомобіля “Мерседес Віто”.

Гроші потерпілий перерахував на картковий рахунок, як передоплату, а замовлення так і не отримав.

Інше повідомлення до Івано-Франківського відділу поліції надійшло від 79-річної пенсіонерки. Жінка розповіла, що 11 січня близько 13.00 год. на стаціонарний телефон зателефонував нібито внук заявниці, який сказав, що потрапив в біду і попросив, щоб бабця дала йому 2000 доларів США. Після розмови до потерпілої додому прийшов незнайомий їй чоловік та сказав, що він від внука та забрав в неї вищевказану суму грошей.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться слідство.

Читайте також: На Прикарпатті жінка віддала шахраям 2500 доларів