Понад половину свого місячного доходу українці витрачають на харчування. ЕКСПЕРИМЕНТ

Понад половину свого місячного доходу – 57% – українці витрачають на харчування. Ціни на продукти в Україні майже зрівнялися з європейськими й продовжуватимуть зростати. А вітчизняне молоко коштує навіть дорожче, ніж у сусідній Польщі. Водночас європейці витрачають на харчі 14-18% свого доходу.

Такі дані оприлюднив Економічний дискусійний клуб, пише ТСН.

Журналісти програми “Сніданок з “1+1” вирішили перевірити, чи справді українські ціни підповзають до європейських – зробили закупівлі продуктів у супермаркетах Києва, Польщі та Іспанії. Усюди купили однаковий набір – півкілограма яловичини, кілограм картоплі, олію та молоко.

У Києві за все разом заплатили 193 грн 62 копійки, де 120 грн – півкілограма яловичини, 26 грн – молоко. У перерахунку загальна сума становить 5 євро 30 центів.

У Польщі подібний набір продуктів обійшлися в 22 злотих – тобто 5 євро 70 центів.

В іспанській Барселоні продуктовий кошик обійшовся в 7 євро.

Тож найдорожчими продукти виявилися в Іспанії. А от у польських маркетах ціни майже такі ж, як в Україні. Олія та картопля в Україні дешевші, ніж у Європі. Яловичина коштує майже однаково. А от ціна на вітчизняне молоко і справді б’є рекорди.

Експерти пояснюють – вартість зросла через зменшення поголів’я корів та відповідно зменшенням надоїв.

Тож можна констатувати, що за цінами на харчові продукти Україна стрімко наближається до європейських країн, а деякі навіть обігнала. І це при тому, що за рівнем доходів громадян Україна посідає останнє місце в Європі.

Цього року ціни на продукти в Україні виростуть ще до 15%, прогнозують експерти. Особливо відчутною інфляція може бути, якщо МВФ не дасть країні черговий кредит.