Понад півтисячі студентів відрахували з Прикарпатського університету

У звіті ректора Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Ігоря Цепенди йдеться, що 538 студентів у 2017 році відрахували з вузу.

Відтак, відраховано 227 студентів денної форми навчання, з яких 150 за невиконання вимог навчального плану та академічну неуспішність, повідомили у фейсбук-спільноті “ПНУ life”, пише Місто.

“Існує міф, що в нашому університеті “халявщиків” не відраховують за погану якість навчання. Ось вам дані зі звіту ректора. У 2017 було відраховано 538 студентів, що на 38 більше ніж минулого року”, – йдеться у повідомленні.

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