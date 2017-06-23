Понад 800 пожеж протягом року спалахнуло на Прикарпатті

У порівнянні з минулим роком кількість пожеж в Україні збільшилася майже у три рази. У цьому році площі, охоплені вогнем, склали 8,8 тис. га, для порівняння у 2016 – 3,6 тис. га. Найбільша кількість пожеж зафіксована в Київській і Дніпропетровський областях.

Про це йшлося на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка.

За прогнозами синоптиків, цьогоріч у липні-серпні очікується спекотна погода, тому загроза виникнення пожеж зростатиме.

З-поміж заходів із попередження пожеж акценти зроблено на моніторингу пожежної ситуації, залученні усіх необхідних сил для реагування на факти виникнення загорянь, введені під час високого рівня пожежної небезпеки тимчасового обмеження на відвідування лісів і лісопарків, проведення рейдів і патрулювання найбільш небезпечних територій, інформаційно-роз’яснювальній роботі серед населення.

Крім того, Міністерством екології та природних ресурсів України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” щодо посилення боротьби із навмисним підпалюванням сухої рослинності. Проектом передбачено розширення кола осіб, які можуть складати адміністративні протоколи, збільшення штрафів і відповідальність за невжиття заходів.

На Івано-Франківщині у порівняні з минулим роком також зросла кількість пожеж: з початку року в зафіксовано 809 пожеж (для порівняння у 2016 році – 534).

Завдання, які були озвучені на селекторній нараді, за словами першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки, будуть доведені до відома голів РДА для розгляду на засіданнях колегій.

“Кількість пожеж в області зросла в півтори рази. Необхідна профілактика та роз’яснювальна робота. Чим більше ми порушуватимемо це питання, аналізуватимемо пожежну ситуацію, виконуватимемо рішення Державної комісії ТЕБ та НС, то уникнемо пожеж і наслідків, яких вони завдають”,- наголосила Марія Савка.

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