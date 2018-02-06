Понад 5% викликів патрульних – сімейні конфлікти, – керівник патрульної поліції на Прикарпатті

Новопризначений керівник патрульної поліції в області Олег Костенко доповів на сьогоднішній оперативній нараді в міського голови про роботу патрульних за останній тиждень.

Про це повідомляє “Курс“.

Олег Костенко розповів, що за останній тиждень патрульні опрацювали 1004 виклики та затримали 21 водія в стані алкогольного сп’яніння. Також вчора патрулювати трасу Н-10 виїхали перших два екіпажі дорожньо-патрульної служби.

Також Костенко розповів, що за статистикою більш як 5% викликів – це сімейні конфлікти. Таких було понад 50 за минулий тиждень. За словами Костенка, часто словесні перепалки переростають у бійки.

“Це не завжди дружина страждає від чоловіка, буває і навпаки. Також діти можуть постраждати”, – додав Костенко.

Заступник міського голови Олексій Кайда порадив патрульним передавати відео таких конфліктів ЗМІ, щоб робити таких людей популярними в мережі.