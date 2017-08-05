Понад 5 тисяч вступників у медичні виші мають рекордно низькі бали

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стурбована великою кількістю рекомендованих на бюджетні місця в медичні вузи абітурієнтів.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє Галицький кореспондент.

“Відсутність мінімального прохідного балу 150 за ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) призвела до прогнозованого результату – багато абітурієнтів з нижчими балами подали документи на вступ у медичні вузи. А саме – 5 800 вступників з балами нижче 150 є рекомендованими до зарахування до внз у цьому році“, – написала вона.

Уляна Супрун зазначила, що за деякими даними, мінімальний прохідний бал, з яким абітурієнт може потрапити на бюджет у медичні вузи – 123 бали, а в 4 медвузах кількість заяв вступників з балами нижче 150, складає більше 20%.

“Цікава закономірність – у вузах, що знаходяться нижче у рейтингу рівня знань випускників, найбільше абітурієнтів із сертифікатами менше 150 балів. Вони вибрали слабкі медуніверситети для того, щоб отримати шанс навчатися за державний рахунок“, – додала Супрун.

Уляна Супрун розраховує на встановлення мінімального прохідного балу для вступників в медвузи в наступному році.

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