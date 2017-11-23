Понад 480 млн грн сплатили платники Коломийщини до бюджету

За десять місяців 2017 року платники податків Коломийщини забезпечили надходження до зведеного бюджету в сумі 481,6 млн грн, що на 143,4 млн грн більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Зокрема, до держбюджету надійшло 204,4 млн грн, а до місцевого – 277,7 млн грн.

До того ж надходження до місцевого бюджету зросли на 83 млн грн у порівнянні з попереднім роком, повідомив начальник Коломийської ОДПІ Іван Кирик.

За його словами, за результатами роботи десяти місяців бізнесом Коломийщини спрямовано до Державного бюджету майже 80 млн грн податку на додану вартість, що на 21,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Майже на 1 млн грн збільшилися надходження із податку на прибуток, за 10 місяців цього року його надійшло 16,8 млн грн.

Очільник інспекції подякував платникам податків, які чесно виконують свій податковий обов’язок.

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