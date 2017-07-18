Помер єдиний підозрюваний у справі про фальсифіковані ліки на Прикарпатті

У вересні минулого року на території ферми в Тлумацькому районі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованих ліків відомих брендів, а також нарколабораторію.

По справі досі немає підозрюваних, єдина особа, яку могли притягнути до відповідальності, померла.

Про це сьогодні на звітному брифінгу по підсумках роботи прокуратури розповів журналістам прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк, пише МІСТО.

За словами Стратюка розслідування у справі досі триває. Єдиний підозрюваний помер минулого року. Як зауважив прокурор, не від насильницької смерті. Інше коло осіб поки встановлюють. Наразі з’ясували, що ліки з терміном 2003-2008 року, тому є припущення, що збувалися вони саме в цей період.

У вересні з підпільної ферми вивезли близько 20 тон підроблених медикаментів і речовин, з яких їх виготовляли, а також лікарських упаковок, інструкцій, голограм. Фальсифікат вивозити тракторами. Вилучили й відповідне обладнання.

Лабораторію зловмисники замаскували під виглядом звичайної ферми. На території вирощували свиней й іншу світську тварину. Місцеві жителі на фермі не працювали та й багато про її діяльність не знали, адже віддалену територію огородили високою бетонною огорожею.

Серед знайдених ліків, були такі популярні препарати як “Циприкол”, “Амізон”, “Ротокол”, “Кратал”, “Cipro Floxacin” “Наотролін”, “Бімитол”, “Gripex Noc” та навіть “Вазелін”.