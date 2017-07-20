Польське видання пише, що еміграція і економічний занепад невдовзі зроблять Україну безлюдною

Польські ЗМІ активно коментують нові популяційні прогнози ООН, з яких вимальовується не дуже райдужна перспектива для Польщі. Але справжня катастрофа насувається на Україну, де демографічна криза в поєднанні з економічним занепадом створюють геополітичну діру, яку хтось заповнить: або Захід, або Росія.

Про це на сторінках Rzeczpospolita пише директор відділу стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талага, цитує Zaxid.net.

Він припускає, що українська держава може занепасти ще за нинішнього покоління, що матиме дуже негативні наслідки для Польщі.

“Варто це мати на увазі, вступаючи з Україною в суперечки в тому числі і в історичні. Ми не говоримо з рівним партнером, а з прикутим до ліжка хворим. За 20 років може виявитися, що більше немає кому доводити нашу моральну правоту у питанні трагедії на Волині і Східній Галичині”, – пише автор.

Він зауважує, що за 30 років населення Польщі скоротиться до 32 мільйонів людей, а до кінця нинішнього століття – до 25 мільйонів. При народжуваності на рівні 1,3 дитини на жінку це цілком реальний прогноз.

Втім, попри катастрофічну тенденцію, на яку вказали в ООН і з якими погоджуються польські відомства статистики, Варшава може дати собі раду, оскільки її економіка розвивається і має шанс через кілька років зрівнятися з набагатшими країнами світу. Це означає, що у Польщі з’явиться можливість активно просувати різні програми заохочення народжуваності, фінансувати безкоштовні ясла і дитячі садки. Також країна стане привабливішою для іммігрантів. Розвинена економіка також збільшує можливості компенсувати скорочення робочої сили за рахунок технологій, зокрема роботизації і штучного інтелекту.

Демографічна бомба, на думку польського експерта, не повинна “підірвати” чи ослабити Польщу. Зрештою, необхідного для оновлення поколінь рівня народжуваності на рівні 2,1 дитини на одну жінку немає в жодній країні Європи. Хоча у центральній і східній частині континенту ця проблема найбільш гостра.

Автор зауважує, що сьогодні найбільшою загрозою в регіоні лишається Росія. Але з роками при збереженні нинішньої внутрішньої і зовнішньої політики вона буде слабнути, а не ставати сильнішою. Однак, Москва навряд чи ослабне настільки, щоб не мати сили добитися політичного домінування чи навіть територіально поглинути Україну.

“Ситуація в Україні має фатальний вигляд. ООН розмістив її разом з Польщею в групу країн, яким найбільше загрожує депопуляція. У обох країн схожий дуже низький рівень народжуваності. Однак, між нашими країнами існує також багато відмінностей не на користь України. І наслідки депопуляції в країнах будуть абсолютно різними”, – йдеться в статті.

Автор нагадує, що цього року в Польщі перебувають 1,2 мільйони українців, які приїхали в пошуках роботи, і значна частина з них може лишитися в країні.

В найближчі роки, вочевидь, українська імміграція в Польщу продовжиться, оскільки це єдиний спосіб для сімей вирішити свої економічні проблеми. А сусідня країна стала привабливим ринком праці. Якщо ж після скасування віз для ЄС імміграція ще більше посилиться за рахунок відтоку населення в інші країни об’єднання, депопуляція України стає ще більш вірогідною.

В українців є багато причин тікати з рідної країни. Зростання ВВП України в 2016 році становило 2%, цього року очікується, що економіка зросте ще на 2,2%. Але це надто повільний рух в напрямку відновлення країни, пише Талага.

“Сьогодні ВВП України становить 83 мільярди доларів, а в 2013-му році він становив 180 мільярдів. З цих цифр можна зробити висновок, чого коштувала українцям військова агресія Росії. Дохід пересічного українця впав нижче рівня мешканців країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого все ж не відбувається”, – пише польський експерт.

Він зауважує, що на сьогодні не відомо, яке реальне населення України. Останні дані перепису датуються 2001 роком. А після анексії Криму і війни в Донбасі не виключено, що зараз в країні живе менше людей, ніж в Польщі.

“300 років тому більшість територій нинішньої України простягалися безлюдними степами. Хтозна, чи не буде так знову. Не варто бити Україну, тому що вона і так ледве жива. Не сьогодні і не завтра, але зрештою вона може стати безлюдною, зі зруйнованою економікою і без сил для виживання. Її захоплення чи підпорядкування Москві боляче вдарить і по Польщі, оскільки зникне певний буфер між нами і Росією. Демографічні дані ООН – це лише перший сигнал тривоги”, – йдеться в статті.