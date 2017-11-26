Половина молодих українців молиться, і лише кожен десятий цікавиться політикою. ОПИТУВАННЯ

Всеукраїнське опитування “Молодь України 2017” є однією з найвсеохопніших спроб зрозуміти та оцінити настрої української молоді не лише за останні роки, але й, можливо, за весь час незалежності України.

Зосереджуючись на молоді віком 14-29 років, опитування є зрізом одночасно кількох поколінь — покоління Y, яке охоплює народжених з початку 80-х до початку 90-х (найстарші опитані в цьому дослідженні народилися у 1987-1988 роках) і покоління Z, тобто тих, хто народився між ранніми дев’яностими та серединою двотисячних, пишуть ТЕКСТИ.org.ua.

Варто зауважити, що в цьому віковому діапазоні станом на 1 січня 2017 року опинилося майже 8 млн. осіб, а це фактично п’ята частина населення країни.

За результатами опитування можна сказати, що 61% молоді пишається тим, що він/вона є українцями, і стільки ж вважає, що саме Росія несе відповідальність за події на Сході. 91% молоді користується соцмережами, а 18% ніколи не читають книжки. 60% підтримують вступ до ЄС, 58% виступають за демократію як форму правління. Половина молодих громадян молиться, і лише 10% цікавляться політикою.

Методологічно це дослідження належить до серії опитувань, які за підтримки Фонду Фрідріха Еберта вже проводилися на Балканах, у країнах Південного Кавказу та Центральної Азії. Українське дослідження є шістнадцятим з цієї низки. Усі опитування спираються на методологію дослідження “Shell Youth Study”, що проводиться у Німеччині з 1953 року. Відповідно, вікова вибірка респондентів становить 14-29 років, а не 14-35 років, як визначає молодь законодавство України.

Опитування проведели у липні-серпні 2017 року. Вибірка складає 2000 респондентів у віці 14-29 років та є репрезентативною населенню України цієї вікової групи за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту (без урахування населення АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської області).

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