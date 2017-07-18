Полонинське літо-2017, або як гуцули вміють святкувати. ФОТОРЕПОРТАЖ+ВІДЕО

Ще з кінця 60-их років минулого століття у Верховині започаткували “Проводи на полонину”. Тоді його святкували в середині травня, коли вівчарі виганяли свої отари овець на великі та безкраї полонини, щоб провести там ціле літо та виготовляти сир, бринзу, масло й іншу продукцію.

За часів незалежності свято дещо змінилося і тепер носить назву “Полонинське літо”, мета якого вшанувати нелегку працю вівчарів.

“Полонинське літо” – це означає, що вже чабани, вівчарі, всі інші літувальники знаходяться на полонинах, попрацювали добре, виготовили продукцію і вже тут її реалізовують, – розповідає голова Всеукраїнського товариства “Гуцульщина” Дмитро Стефлюк. – Це частково ще і ринок сільськогосподарської продукції. Але в цілому – це велика дань тим людям, які у складних умовах протягом багатьох років берегли цю господарку і розвивали її”.

Традиційно свято проходить у с. Верхній Ясенів на поляні, яка має назву Запідок, що на висоті близько 800 м.

“Це дуже зручне місце, красиве. Кругом ліс, гори. Природа сприяє тут. Люди радуються”, – каже Калина Лесюк, художній керівник фольклорно-етнографічного ансамблю с. Буковець.

Фестиваль з кожним роком набирає все більше обертів та розширює свої горизонти до міжнародного рівня.

До Верхнього Ясенова приїхали й гості із закордону: “Приємно, що приїжджає уже й діаспора. Є гості сьогодні з Румунії, Угорщини…” – розповідає Калина Лесюк.

“Полонинське літо” розпочалося вітаннями духовенства та керівництва області. А офіційно відкрили дійство розпалюванням справжньої полонинської ватри.

На фестиваль завітали представники з усієї Гуцульщини, щоб показати свої автентичні й неповторні вишиванки, запаски, кожухи, вироби з шкіри та глини й чимало іншого. Кожне місто й село має свої унікальні орнаменти та кольори.

“З Криворівні вишиванка “чорнобрива” (темних кольорів – ред.), а в Косові мода на жовті”, – наголошує Марія Зеленчук, представниця з Криворівні.

Крім того, на фестивалі продемонтували, як готується до весілля справжня гуцульська наречена під традиційні весільні пісні.

Концертна програма була насичена танцями, співами і театралізованими сценками у виконанні місцевих артистів.

Відео: Ярина БАЛАБАНИК

Текст і фото: Ярина БАЛАБАНИК