Поліція затримала на Прикарпатті квартирного злодія

У серпні минулого року до Івано-Франківського відділу поліції звернувся 27-річний місцевий житель і повідомив про те, що з його квартири пропав планшет марки “Престіжіо”, срібні і золоті вироби та речі побутового вжитку.

Злодієм виявився 39-річний сусід потерпілого, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

З’ясовано, що коли заявника не було вдома, підозрюваний шляхом підбору ключа проник до житла, звідки й вчинив крадіжку.

Зловмисник в минулому притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за аналогічні злочини. Наразі чоловік перебуває під вартою в СІЗО, за раніше скоєні квартирні крадіжки.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Крім того, підозрюваного перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території області.