Поліція затримала 22-річного коломиянина, який скоїв більше десяти крадіжок з магазинів

Наприкінці минулого року до Коломийського відділу поліції почали надходити заяви від власників торгових закладів міста Коломиї про викрадення різних товарів з магазині.

В ході проведення слідчих дій, правоохоронцями було встановлено особу зловмисника. Ним виявився 22-річний коломиянин.

Зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності, а в листопаді минулого року вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини, інформує прес-служба поліції області, інформує Фіртка.



Встановлено, що підозрюваний заходив до місцевих торгових закладів і викрадав спиртні напої, набори для гігієни, шоколадні вироби, тощо. Наразі сума викраденого становить понад 5 тис. гривень.

Лиходія затримано, йому оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, та обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той строк.

Триває досудове розслідування.

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