Поліція встановила особи семи підозрюваних, які познущалися над двома 14-літніми коломиянами

Як повідомляли, у Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями.

До поліції з повідомленням звернулася коломиянка, мати неповнолітнього, вказавши, що невідомі особи в результаті конфлікту з її сином зв’язали хлопця та помістили до багажного відділення автомобіля. А згодом — вивезли за місто в лісопосадку, де незаконно утримували та принижували його людську гідність.

За цим фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження, пишуть “Вікна” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Під час проведення слідчих дій, а також за результатами експертиз, працівники поліції установили підозрюваних осіб. Причетними до вказаного злочину є група із семи осіб, жителів Коломиї та району, котрі, як пізніше встановили, познущалися над двома 14-річними підлітками-коломиянами. Одного із них зв’язали та вивезли у лісопосадку, іншому — завдали тілесних ушкоджень у квартирі.

Як повідомив начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук:

“В ході розслідування нами встановлено хронологію подій, які відбувалися. А також те, що потерпілим є не один підліток, як раніше повідомлялося, а два. Невідомі особи зайшли до приміщення і зв’язавши одного вивезли у лісосмугу біля с. Пядики, іншого — побили у квартирі. Зараз ми уже встановили усіх причетних осіб до вказаних злочинів. Ними є жителі Коломиї та району, дехто з них неодноразово притягався як до кримінальної, так і адміністративної відповідальності, але є й такі, котрі вперше порушили Закон. Пізніше ми надамо детальну інформацію про фігурантів, звичайно без прізвищ, щоб не порушувати Закон, але коли оголосимо їм підозру. А поки що тривають слідчі дії”.

Для правоохоронців незрозуміло, чому злочинці себе так зверхньо поводили і саме у такий спосіб з особливою зверхністю знущалися над потерпілим. Остап Білейчук додав:

“Я би сказав, їх поведінка досить брутальна. Принижуючи гідність підлітка, вони змушували його читати вірші, а потім роздягнули і без одежі, навіть спідньої білизни, хлопець самотужки пішки ішов додому. Про те, що сталося, він розповів матері, а вона звернулася за допомогою до поліції”.

За вказаними фактами триває слідство.

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