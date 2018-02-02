Поліція впіймала грабіжника з Коломийщини

На Коломийщині молодик за тиждень викрав у жителів району майна на суму більше 10 тис. грн.

Як повідомили Фіртці в обласній прокуратурі, 2 січня у місті Коломиї зловмисник, шляхом пошкодження вікна, незаконно проник у житлове приміщення, звідки викрав побутову техніку, а 6 січня увечері ним також було скоєно крадіжку мопеда із території домогосподарства одного з сіл Коломийського району.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, зазначений правопорушник 15 січня близько опівночі, перебуваючи у приміщенні більярдного клубу, здійснив крадіжку мобільного телефона

Проти 18-річного жителя Коломийського району скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.