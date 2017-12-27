Поліція радить, як вберегти житло від злодіїв у святкові дні

Під час свят чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим стежать квартирні крадії і, як правило, за час зимових свят кількість квартирних крадіжок зростає.

Тому поліція закликає прикарпатців не втрачати пильності і заздалегідь подбати про схоронність свого майна, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці нагадують та застерігають жителів міста та області подбати про безпеку житла на новорічні та різдвяні свята.

Аби ваш дім був неприступним для злодіїв потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил:

– пам’ятайте, перш ніж проникнути до оселі, злодії часто проводять своєрідну “розвідку”, аби переконатися, що в у квартирі нікого немає. Тому будьте пильними і не розповідайте про свої статки незнайомцям, поїдки з дому довготривалі чи короткострокові;

– не залишайте ключі від квартири під килимком чи у іншому доступному місці. Обов’язково встановіть надійні двері та замки, багаторівневу систему охорони житла. У квартирі можна встановити сповіщувачі відкриття дверей, руху, розбиття скла, чи такі, що реагуватимуть на світло та звук. А також – ґрати на вікнах. Особливо, якщо живете на першому чи другому поверсі.

– як правило, злочинці звертають увагу навіть на найменші деталі. Тож якщо вас не буде кілька днів, попередьте про це сусідів та попросіть наглядати за квартирою. Невеличкі хитрощі допоможуть дезорієнтувати злодіїв;

– навіть, якщо злодій все ж таки намагатиметься залізти до оселі, сповіщувачі одразу ж повідомлять про це на централізований пульт. І вже за мить на місце події прибуде група затримання;

– якщо Ви виявили сліди крадіжки у своїй квартирі, нічого не торкайтеся – відразу телефонуйте до поліції.