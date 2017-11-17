Поліція радить прикарпатцям, як уникнути пограбування

Правоохоронці Прикарпаття звертаються до громадян із застереженнями бути обачними та обережними, адже небезпека може підстерігати будь-де і будь-коли.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Нерідко трапляються ситуації, коли люди через власну необачність чи неуважність стають жертвами злочинів. Отож пропонуємо поради, як вберегтися від вуличних грабіжників.

Як свідчить статистика, від вуличних пограбувань найчастіше потерпають літні люди, жінки та чоловіки, передусім напідпитку. Зловмисники обирають жертвою беззахисну людину, яка не зможе чинити їм достатній опір. Забирають переважно гаманець з грошима, а також мобільний телефон та золоті прикраси.

Щоб не стати жертвою грабіжника, поліцейські радять краянам не втрачати пильності, адже саме тоді, коли ризик піддатися нападу вам здається мінімальним, зловмисник діє стрімко й зухвало.

Як вберегтися від грабіжника?

Вечірньої пори уникайте безлюдних, неосвітлених місць. Краще ходити там, де більший рух автотранспорту та перехожих, уникайте парків та посадок. Якщо бачите, що наближається громадянин, котрий якимось чином викликає недовіру, перейдіть на інший бік вулиці. Адже від раптового нападу вберегтися надзвичайно важко. Ряд нападів грабіжники роблять тільки на жінок, щоб вирвати у них сумочку, котру потрібно носити на ремінці через плече, притискаючи до тіла.

Якщо ж на вас напали, постарайтеся голосно кликати на допомогу. Дітям і жінкам варто носити з собою свисток і, у разі небезпеки, не соромлячись використовувати його.

Для захисту від зловмисника можна використовувати усе, що є під рукою: ручку або олівець, в’язку ключів, парасольку, щітку для волосся.

Коли ж бачите, що грабунку не уникнути і ви не можете чинити надійного опору злочинцеві, віддайте те, що у вас вимагають. Краще виглядати боягузом і втратити матеріальну річ, ніж ризикувати власним життям і здоров’ям.

Обов’язково зверніть увагу на особливі прикмети зловмисника, це допоможе працівникам поліції встановити його особу.

Помітивши потенційну небезпеку, або якщо ви вже стали жертвою нападу, негайно телефонуйте за номером “102” або звертайтеся у найближчий підрозділ внутрішніх справ області.

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