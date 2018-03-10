Поліція Прикарпаття розслідує справу віськовослужбовця, якого затримали на хабарі

Як повідомляли, на Франківщині військовослужбовець погорів на хабарі в $300.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове слідство за матеріалами Військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону військової прокуратури Західного регіону України від 24 січня за фактом одержання неправомірної винагороди військовослужбовцем, пише Місто.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовою службовою особою вимагалася неправомірна вигода за вчинення (не вчинення) ним дій з використанням наданої йому влади та службового становища, про це інформує ГУНП в Івано-Франківській області.

Тобто, впродовж січня-березня 2018 року посадова особа військової частини вимагала неправомірну вигоду від солдата в сумі 10 000 гривень.

Так, 6 березня у приміщенні штабу військової частини А 3029, що в Майдані на Тисмениччині посадова особа одержала від солдата неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США за прийняття рішення про звільнення останнього з військової служби, повернення йому військового квитка, а також за нездійснення доповіді про відсутність його на військовій службі під час оформлення документів щодо його звільнення.

З місця події вилучено предмет неправомірної вигоди – 300 доларів США.

6 березня посадовець затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Такі дії, згідно санкції статті, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проводяться невідкладні слідчі дії та судові експертизи.