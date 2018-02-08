Поліція Прикарпаття розпочала операцію “Мігрант”

З 05 лютого по 30 квітня 2018 року в області проводяться профілактичні заходи під умовною назвою „Мігрант”.

Метою цих заходів є запобігання порушення законодавства України в міграційній сфері, протидії нелегальній міграції та виявлення осіб, які здійснюють незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією області, повідомляє Бліц-інфо.

Відомо, що перевірки будуть проводитися у розважальних закладах, в місцях тимчасового проживання (готелі, гуртожитки, тощо), на ринках, торгівельних майданчиках, аеропортах, вокзалах.