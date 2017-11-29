Поліція Прикарпаття оголосила конкурс на заміщення вакантних посад

У Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області оголошено чотири конкурси на заміщення вакантних посад поліцейських.

Вакантними є такі посади:

-В роті патрульної служби поліції особливого призначення “Івано-Франківськ” – 30 вакантних посад

-Поліцейський-водій у ГУНП в Івано-Франківській області – 8 вакантних посад

-Поліцейський з обліку та зберігання речових доказів і озброєння у ГУНП в Івано-Франківській області – 2 вакантні посади

-Поліцейський відділення конвойної служби ізолятора тимчасового тримання у ГУНП в Івано-Франківській області – 4 вакантні посади

Прийом заявок розпочинається з 20 листопада до 4 грудня 2017 року.

Детальніше про умови конкурсів можна дізнатись на офіційному веб-сайті Національної поліції за цим посиланням або за тел. 0673447974 з 09.00 до 18.00 год.