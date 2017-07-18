Поліція досі не може з’ясувати причину смерті студентки з Болгарії, котру було вбито на Франківщині

Поліція досі не може з’ясувати причину смерті студентки з Болгарії, котру було...

Експерти продовжують з’ясовувати причину смерті студентки з Болгарії, котру було вбито в Івано-Франківську.

Про це сьогодні на зустрічі зі ЗМІ повідомив прокурор області Олександр Стратюк, пише Фіртка.

“Що стало причиною смерті сказати не можу, адже досі проводяться експертизи”, – сказав прокурор.

Нагадаємо, 14 червня, в Івано-Франківському міському суді обрали міру запобіжного заходу туркмену Єльдару, якого підозрюють у вбивстві студентки з Болгарії Дішлі Елі Зія, котра навчалася в Івано-Франківському медуніверситеті.



Суд залишив туркмена у СІЗО на 60 днів.

Під час засідання Єльдар наголосив, що йому неприємно, що його знімають. До слова, у суді підозрюваний приховував обличчя закриваючи футболкою і комірцем сорочки. Його захисник заявила, що він проти присутності у судовій залі преси. Однак суд у клопотанні відмовив, оскільки для задоволення немає підстав.

Також, підозрюваний заявив у суді, що не вбивав студентку з Болгарії, а знайшов її вже мертвою.

Нагадаємо, тіло Дішлі Елі Зія було виявлено 12 червня у ставку с. Світанок Рогатинського району у валізі.

Дівчина зникла 1 червня, до поліції повідомили 5 червня. За підозрою умисного вбивства у порядку ст.208 КПК затримано студента з Тукменістану, одногрупника потерпілої 1988 р.н.

Також, працівники поліції виявили закопаними у лісопосадці на Городенківщині, що за 50 км від обласного центру, особисті речі загиблої Дішлі Елі Зія: рюкзак, ланцюжок, телефони тощо.