Оновлено 22.04.2017 о 19:42 (GMT+3)

Хмарна погода триматиметься у Коломиї увесь день. Більша частина дня пройшла без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Народний прогноз погоди : У цей день вшановується пам'ять святого мученика Вадима, архімандрита. У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

Про це повідомляє Sinoptik.ua