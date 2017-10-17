Поет з Коломийщини запрошує на вечір поезії над озером в осінньому парку. АНОНС

Поет з Коломийщини запрошує на вечір поезії над озером в осінньому парку....

Світ побачила нова книга відомого прикарпатського поета Богдана Томенчука.

Презентація збірки лірики “Силуети/Постаті” в Івано-Франківську відбудеться 20 жовтня в ресторації “Францішек Ромашкан” у міському парку, пише КУРС.

До витонченої лірики Богдана Томенчука добре пасуватимуть музична класика від Harmonia Nobile з Наталею Мандрикою, кава, вино і лагідний вечір над озером в осінньому парку. Бард Ігор Гриник також тішитиме публіку піснями на слова Томенчука.

Модерують вечір Ольга Деркачова і Володимир Макаров.

Початок презентації – о 17 год.