Коломиянин екранізував свою поезію. ВІДЕО

Віталій Бирчак, поет з Коломиї, опублікував в соцмережі Facebook відео на свою поезію.

“Кожен вірш – це не просто слова, що стали римою, це емоції, це пам’ять, це врешті решт почуття, які через поезію знову оживають набираючи нової сили. Даний вірш це заклик озернутись, коли здається все вже втрачено. Насправді це тільки початок нової сторінки. А цієї відео-поезії могло б і не бути, якби не Ярослав Коник, який є автором відео. Без нього ця поезія мала б лише одну грань…” – коментує Віталій журналісту Дзеркала Коломиї.