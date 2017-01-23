Подробиці затримання збоченця на Коломийщині, який оголював перед дітьми свої статеві органи

У п’ятницю, 20 січня, до поліції звернувся мешканець селища Отинія із заявою про те, що чоловік оголював свої статеві органи перед дітьми, які гралися у дворі. Про це повідомив начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук.

“Хуліганом виявився 55-річний мешканець села Угорники, раніше судимий. За цим фактом проводиться перевірка, а також заходи із недопущення подібних випадків”, – написав він.

“Репортер” поспілкувався із чоловіком, який безпосередньо затримав педофіла* та опублікував його фото у соцмережі. Мешканець Отинії, який викликав поліцію на місці, попросив не вказувати його прізвища.

“Вперше я почув про цього чоловіка влітку минулого року. Моя дружина пішла до церкви і коли поверталася додому, той почав її переслідувати. Я тоді був на роботі, і вона вирішила зайти до знайомих, щоб не іти сама додому. Відтоді я просив сусідів, щоб сказали мені, коли його побачать, бо я знав, чим він займається, і хотів його затримати. Він постійно стоїть біля школи, оголюється і займається онанізмом перед купою дітей. Це триває вже кілька років, і я не знаю, як з цим боротися. Багато людей скаржилися на нього до поліції, писали заяви. Але реакції ніякої”.

Він розповідає, що у день затримання зателефонував сусід: побачив, як старший чоловік стоїть оголеним біля гірки, з якої на санках спускались діти.

“Чоловік стояв буквально за 10 метрів від дітей. Спустив штани і задовольняв свої потреби, посеред білого дня. Це була десь 15:00. Я вибіг і вирішив його затримати та викликав поліцію. Він все заперечував, казав, що нічого не робив. Але почали сходитися сусіди, які підтвердили правоохоронцям мої слова. Багато людей бачили, як він займався онанізмом при дітях. Його повезли до відділку”.

В поліції заявнику лише сказали, що порушнику загрожує штраф, і тільки якщо будуть серйозніші порушення, то зможуть прийняти більш жорсткі міри.

Тим часом у поліції повідомили, що чоловік під час затримання перебував у стані алкогольного сп’яніння.

“Він був раніше засуджений за крадіжки, спричинення тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство, – говорить керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук. Відбував покарання, перебував на обліку як сімейний насильник і зараз стосовно нього триває судова справа по крадіжці. Потерпілі діти нам пояснили, що чоловік ховався.Тобто його практично не бачили. Це не можна розцінювати як розбещення дітей, бо він не тримав біля себе неповнолітніх і не закликав їх підійти. Його дії були спрямовані на усіх перехожих – він робив це у місцях масового скупчення людей. Поліція вживатиме заходів, щоб на порушника наклали певні обмеження і він не міг з’являтися у громадських місцях у певний період часу”.

Відносно затриманого склали протоколи за статтею 173 (дрібне хуліганство) та статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (поява у громадському місці у п’яному вигляді).

*Педофілія — статевий потяг до дітей, які не досягли віку статевого дозрівання або ж знаходяться лише в ранній його стадії.