Подробиці умов проживання в одній з психлікарень на Прикарпатті. ФОТО

У селі Підмихайлівці Рогатинського району спецкомісія повторно перевірила обласну психіатричну лікарню №2.

Після минулорічних зауважень адміністрація закладу розпочала реалізацію наданих рекомендацій, інформують Версії. Так, провели ремонт теплотраси (температура повітря в приміщеннях відділень на час візиту була в межах норми), завершили ремонт у ванній кімнаті відділення №1, пацієнти цього відділення наразі мають вільний доступ до теплої води.

Неподалік підсобного господарства лікарні розташовано психіатричне відділення сестринського догляду №5, в якому проживають працевлаштовані у цьому господарстві пацієнти (9 жінок і 15 чоловіків).

Незважаючи на те, що у відділенні проведено ремонтні роботи в місцях загального користування та в кабінеті медичної сестри, палати відділення потребують ремонту: помітні тріщини на стелях, на стінах є грибок, від чого у приміщеннях відчувається стійкий і неприємний запах, двері в палатах відсутні.

Деякі ліжка пацієнтів, у яких були обірвані панцерні сітки, адміністрацією закладу замінили під час проведення моніторингу. Усі пацієнти користуються старим, зношеним, часто дірявим одягом та постільною білизною, тоді як на складі зберігається нова постільна білизна та якісний одяг.

Чоловіки і жінки у закладі користуються спільним туалетом, у них відсутній вільний доступ до душу.



Від пацієнтів лікарні надходили численні скарги на неналежне харчування. В день візиту до обідньої порції кожному було додано яйце, хоча воно не було передбачено в меню, проте у пацієнтів це викликало позитивні емоції, деякі навіть відзначали, що в них сьогодні свято.

Більшість пацієнтів цього закладу потребують вирішення соціальних питань: оформлення в будинки-інтернати чи виписки додому. Однак адміністрація закладу стверджує, що не може вирішити ці питання.



В ході візиту також виявлено певні порушення прав пацієнтів на охорону здоров’я та медичну допомогу, порушення права на приватність тощо, йдеться на веб-сторінці Уповноваженої Верховної ради з прав людини.

За результатами виявлених в ході візиту порушень звіт із зазначенням рекомендацій щодо їх усунення буде направлено до Міністерства охорони здоров’я України та до Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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