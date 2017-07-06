Після трагедії у Ворохті на Прикарпатті закрили чотири канатно-трасові переправи

В Івано-Франківській області влада Яремче припинила роботу чотирьох канатно-трасових переправ. Атракції перевіряли після трагедії у Ворохті.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У нас працювала комісія після трагічного факту у Ворохті. Перевірки тривають, бо йдеться про безпеку людей. Якщо немає дозволів і відповідних рішень міського комітету, канатки забороняємо. Під заборону потрапили вже чотири такі атракції”, – повідомив міський голова Яремче Василь Онутчак.

Він зауважив, що на території Яремчанської міськради діяли 7 канатно-трасових переправ.

Відомо, що у травні 18-річний юнак загинув у Ворохті, впавши з канатно-трасової переправи, яку встановив підприємець без жодних дозволів. Трагедія сталася на очах у рідних хлопця. Дівчина знімала розвагу на відео. Юнак помер на місці внаслідок падіння з 25-метрової висоти.