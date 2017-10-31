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Вівторок 31.10 2017
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Після масштабного отруєння у прикарпатському дитсадку відновили навчання. ВІДЕО

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Причину масштабного отруєння в івано-франківському дитсадку «Ластівка», де 15 хворих потрапили на лікарняні ліжка, встановили.

Експерти управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства розповіли, що у закладі готували з порушеннями, а постраждалі отруїлися м’ясними тюфтельками зі сметанковим соусом. 

Don Yapon

 “Захворювання виникло внаслідок харчового отруєння, викликаного сальмонелла ентерітідіс. Тобто, це був сальмонельоз. Недостатній контроль зі сторони медичних працівників за технологією приготування їжі та ряд порушень, які були виявлені в харчоблоці”, – розповів начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Віталій Фіглевський.

Всі потерпілі попередньо харчувалися в дитсадку “Ластівка”. Роботу дошкільного закладу було призупинено. Завідувачку дитсадка відсторонили від роботи.

Раніше йшлося, що у школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду.

Більше у сюжеті ТРК “Карпати”.

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