Після 20-річної перерви побачив світ альманах “Писанка”

1990-х роках журналіст Василь Нагірняк заснував у Верховині журнал “Писанка”.

До 1997 р. побачило світ 20 номерів цього етнографічного часопису, пише Дзеркало Коломиї.

І аж тепер, через 20 років, “Писанка” знову покотилася до читачів. Уже як літературно-мистецький альманах на добротному папері з кольоровими фотовкладками.

Засновник цього видання – Верховинське районне об’єднання товариства “Просвіта”, головний редактор – згаданий вище Василь Нагірняк.

На 200 сторінках “Писанки” вміщено багато світлин, зокрема й авторські роботи знаменитого фотомитця Василя Пилип’юка, літературні твори письменників з Покуття й Гуцульщини, зокрема й коломийських авторів Михайла Андрусяка й Миколи Савчука, а також допис директора музею “Писанка” Оксани Ясінської про однойменний фестиваль у Коломиї.

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