Підприємство “Оскар” від учора знову обприскує поля хімікатами у Печеніжині

З 19 червня сільськогосподарське підприємство “Оскар” обприскує посіви проти бурянів на орендованих полях у Печеніжині.
Про це фірма повідомила мешканців селища оголошенням, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Нагадаємо, мешканці Коломийщини нарікають на аграріїв: через обробку полів отрутохімікатами масово хворіють діти і дорослі, гинуть тварини і риба.
Скандал між місцевими мешканцями та орендарями з фірми “Оскар” триває в Отинії, Печеніжині та Лісній Слобідці.
Нагадаємо, поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо фірми “Оскар”, наразі триває розслідування.
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Не тільки у Печеніжені, а в цю хилину проводиться нічне обприскування поля в с. Спас, яке межую з с.Ковалівка. Це маленький Чорнобиль,що знищує флору і вауну. Занесених у Червону книгу бузьків, після обприскуваня полів ,вночі вивозили мертвих, щоб ніхто не бачив. Люди, схаменіться це не прийшли до нас чужинці, яким байдуже де їм жити. Це ви отруюєте генофонд нації , своїх і чужих дітей. А чи може своїх ні? Скільки вам портібно грошей, щоб насититись і опамятатись? Любі земляки ,давайте не дамо цього більше робити, згуурто-вуймося .