Підприємство “Оскар” від учора знову обприскує поля хімікатами у Печеніжині

З 19 червня сільськогосподарське підприємство “Оскар” обприскує посіви проти бурянів на орендованих полях у Печеніжині.

Про це фірма повідомила мешканців селища оголошенням, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Нагадаємо, мешканці Коломийщини нарікають на аграріїв: через обробку полів отрутохімікатами масово хворіють діти і дорослі, гинуть тварини і риба.

Скандал між місцевими мешканцями та орендарями з фірми “Оскар” триває в Отинії, Печеніжині та Лісній Слобідці.

Нагадаємо, поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо фірми “Оскар”, наразі триває розслідування.

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