Підприємець з Валової вважає, що перекриття вулиці туристів не привабить, а коломиянам – зашкодить

До редакції “Дзеркала Коломиї” звернувся підприємець Юрій Гавриленко. Чоловік хотів висловити свою думку з приводу ініціативи влади перекрити для транспорту вулиці Валову та Театральну і зробити їх пішохідними.

Пан Юрій виступає проти такої ініціативи та запитує, з якою метою це робиться. Якщо для збільшення притоку туристів, як запевняють у владі, то я дуже сумніваюся, що, прочитаючи десь в інтернеті про перекриття Валової, до нас масово рушать туристи, каже пан Гавриленко.

“Туристів, на мою думку, потрібно приваблювати іншими методами, – каже чоловік. – В нас чудова архітектура, зробіть так, щоб вона була в ідеальному стані. Якщо не вистачає ідей та фантазії, як залучити туристів, візьміть приклад зі Львова. Там люди стоять у черзі не тільки за архітектурою, але й за тематичними кафе, яких у Львові багато і які цікаві туристам. Врешті-решт до пуття слід довести ту пішохідну зону, яка вже є”.

“Я переконаний, що туристів перекриттям вулиць не заманити, а от для коломиян це може мати деякі негативні наслідки. Ми, коломияни, вже відчули це, коли рух по Валовій був тимчасово зупинений. Ті затори, які виникли внаслідок перекриття, торкнулися всіх, хто має автомобіль. По суті весь центр стояв у заторах. Особисто бачив “тягучку” від музею Гуцульщини і аж до Михайлівської церкви. Те ж саме було на виїзді з вулиці Криничної на Міцкевича. Це шокує”, – каже пан Юрій.

Затори не тільки створюють незручності містянам, але й добряче забруднюють повітря. Це також потрібно розуміти, продовжує чоловік.

Загалом Коломия не таке велике місто, щоб весь центр робити пішохідним. Вважаю, що достатньо, щоб пішохідною була вулиця Чорновола, підсумував Юрій Гавриленко.

Віктор ФІТЬО