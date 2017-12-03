Підприємець з Коломиї Віталій Лазарович про взаємовигідні процеси у бізнесі та силу ідеї

Віталій Лазарович – коломийський підприємець, засновник мережі магазинів та закладів швидкого харчування “Експрес 24”, член Коломийської Асоціації Підприємців, екс-депутат міськради.

Поговоримо про життя, бізнес, важкі починання та успіх, політику, книги та улюблені фільми. А ще декілька порад для молоді, яка хоче стати успішною.

– Як почалося ваше знайомство із бізнесом?

– Мої батьки займалися підприємницькою діяльністю і так співпало, що коли я закінчував університет, бізнес батьків збанкрутував, тоді були важкі часи. Та ситуація, в яку потрапила моя сім’я стимулювала мене рухатися. По закінченню університету пробував себе на кількох роботах, але на жодній з них не почувався комфортно, не міг реалізуватися та стати достатньо корисним. Тоді прийняв рішення: займатися підприємницькою роботою самому. Починав з маленького кіоску на шість квадратних метрів, приміщення якого я взяв в кредит на декілька місяців, там сам і працював продавцем. Так тривало близько трьох місяців.

– Яким чином ваш невеличкий кіоск став мережею магазинів та закладів швидкого харчування по всьому місту?

– Я побачив, що мені вдається, почали з’являтися відвідувачі. За досить швидкий термін (півроку, – авт.) я збільшив асортимент товарів та виробив ліцензію на сигарети. Помітив, що люди приходять все пізніше, дехто затримується. Після роботи почав залишатися на довше, потім ще затримувався, а згодом вирішив зробити кіоск цілодобовим. Працював там сам, мати приходила, щоб мене на трішки змінити. Початок у всіх важкий. То був саме той переломний момент, коли я зміг заробляти собі на життя.

Далі залучив кредити у приватних осіб і поставив кіоск із більшою площею. На сьогоднішній день, у тій точці у нас є продуктовий магазин та поряд заклад швидкого харчування. По Коломиї маємо два магазини та три заклади швидкого харчування.

– Окрім “Експресу” були спроби іншого бізнесу?

– Паралельно з “Експрес 24” декілька років я був співвласником будівельної фірми в Польщі. Через якийсь час я зрозумів, що в Україні працювати комфортніше. Там, за кордоном, ніколи не вдається відчувати себе своїм та й бізнес в якийсь момент перестав бути прибутковим.

– Чому ви не продовжуєте свою політичну діяльність?

– Дуже цікава робота, але вона супроводжується багатьма розчаруваннями. Я за освітою політолог. Попередньо, ще не будучи депутатом міської ради, мав загальні поняття про політику, але депутатство дещо розвіяло мої ілюзії, принесло багато розчарувань. Коли я йшов у міську раду в ролі депутата – був переконаний, що для того, щоб щось змінити – головне бажання, але вже згодом зрозумів, що цього недостатньо, є багато нюансів. В майбутньому мабуть ще повернуся до цієї роботи, але це буде пізніше та з новим підходом.

– Де ви черпаєте силу, енергію та мотивацію?

– У мене дуже хороший колектив. Всі ті люди є близькі мені по духу. Також подобається сама підприємницька діяльність, дуже надихають моменти, коли вдається щось збудувати, коли народжується ідея. На початку все це було засобом для існування, але вже згодом стало методом самореалізації, саме тут я втілюю всі ідеї, вдалі думки, плани, енергію. Це взаємновигідний процес – я вкладаю енергію в свій бізнес, бізнес дає мені позитивну енергію. Я реально отримую задоволення від того, що роблю!

– Чим ви займаєтеся у вільний час?

– У мене є ряд захоплень. Ми з дружиною намагаємося подорожувати. Я відвідав багато країн. Особливо люблю гори та все, що з ними пов’язане: взимку – лижі, влітку – гриби. Також у вільний час люблю читати.

– Що читаєте? Можете порадити щось цікавеньке читачам?

– Найбільше до вподоби – світова класика. Радити щось важко… Мені подобається Еріх Марія Ремарк, Толстой.

Зараз розпочав читати С. Жадана “Інтернат”, тільки от почав, тому ще не можу поділитися враженнями.

– Фраза, яка мотивує вас.

– Я намагаюся пам’ятати, що ми живемо один раз і є смертними. Коли наступають фізично важкі моменти – я уявляю, що подумав би, якщо б опинився у шестидесятилітньому віці про себе 30-річного? Інколи приходить відповідь: “Чувак, ти даремно витрачаєш час”. Думка про те, що ми смертні штовхає до того, щоб прожити життя цікаво. Хочеться жити так, щоб вкінці не прийшлося жаліти, щоб не було боляче за даремно прожиті роки, щоб на старість була чиста совість.

– Що ви можете порадити молодому підприємцю-початківцю?

– В основі підприємництва, на мою думку, лежить ідея. Все інше: ресурси, фінанси – річ набутна. Чим краща ідея, тим легше знайти ресурси. Просто знайти ідею і не боятися, капітал – не основне. Навіть у Коломиї є підприємці, які готові вкладати гроші в нові цікаві ідеї.

А от за виконані завдання треба себе чимось нагороджувати: відпочинком, подарунком, поїздкою.

Якщо людина має якусь ціль, ідею, то світ всіма силами допомагає. Я неодноразово в цьому переконувався, це закон, який завжди працює. Важливо мати ідею, а ще – вірити в неї і не боятися!

Спілкувалася Олена Гелетюк

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