Підозрюваний у вбивстві студентки з Болгарії на Прикарпатті залишиться під вартою ще на 60 днів. ФОТО

Підозрюваний у вбивстві студентки з Болгарії на Прикарпатті залишиться під вартою ще...

Сьогодні в Івано-Франківському міському суді відбулось підготовче засідання у справі Ельдара Астанова, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Місто.

Нагадаємо, на початку літа 2017 року франківські поліцейські тиждень розшукували студентку медичного університету Дішлі Еля Зію. 24-річна дівчина з Болгарії зникла 1 червня: пішла з дому і не повернулася.

Хлопець болгарки, Ельдар Астанов, пояснював, що нічого не знає. Проте уже 12 червня тіло студентки знайшли у валізі в озері, що на Рогатинщині.

Головного підозрюваного Ельдара Астанова у той же день затримали поліцейські. Хлопець “почав пригадувати”, що ж сталося насправді, але вину у вбивстві заперечував.

Опісля туркмену обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства громадянки Болгарії Дішлі Елі Зії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У цьому кримінальному провадженні оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України громадянину Туркменістану Астанову Ельдару Бабаджанову, щодо якого слідчим суддею Івано-Франківського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12 (Ред. – вул. Коновальця). Слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк тримання під вартою Астанова Ельдара Бабаджанова продовжено до 13 листопада 2017 року.

Сьогодні під час підготовчого засідання представник потерілої Дішлі Осман без попередження та вагомих причин не з’явився на судове засідання.

З урахуванням того, що Ельдар намагався приховати сліди скоєння злочину, уникнути відповідальності, намагався вчинити тиск на свідків, прокурор виступив за те, щоб продовжити тримання під вартою. До слова, строк дії ухвали тримання під вартою закінчується 13 листопада.

Захисник каже, що підозрюваний від початку стверджував, що не вбивав, і це нещасний випадок, що довела і експертиза.

Експертиза довела, що потерпіла померла від удару головою.

Відтак, захисниця не підтримала прокурора і просила суд м’якше покарання.

Однак, після короткої перерви у нарадчій кімнаті, суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою на 60 днів до 7 січня 2018 року .

Наступне підготовче засідання відбудеться 28 листопада, оскільки сьогодні не було представників потерпілої.