Під стінами Городенківської РДА горіла автівка. ФОТО

“То не теракт на районну владу, то елєктрика”, – коментує редакція Газети “Край” надзвичайну подію, що трапилася декілька годин тому.

Бартка повідомляє, що просто під час колегії РДА зайнявся автомобіль “Фольксваген Пасат”, що був припаркований поряд.

27-літній власник припаркував авто й, знаходячись поряд, побачив дим з-під капоту, викликав рятувальників, які швидко вгамували полум’я та ліквідували пожежу.

Причина пожежі – коротке замикання електропроводки в моторному відсіку.

Нагадуємо, що на Прикарпатті через нахабного водія перекинулася снігоочисна машина.