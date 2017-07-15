Під час сходження на Говерлу у 25-річного хлопця стався епілептичний приступ

Вчора об 11.20 до гірських рятувальників області поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на г. Мала Говерла поблизу Ворохти відчув погіршення стану здоров’я (ознаки епілептичного приступу) 25-річний житель Тернопільської обл.
Чоловік в складі туристичної групи із 10-ти осіб здійснював сходження на г. Говерла, але самостійно не зміг продовжити пересуватися, інформують в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено рятувальників Ворохти ГПРЧ АРЗ СП (4 чол., 1 тех.).
О 13.30 гірськими рятувальниками потерпілого з г. Мала Говерла супроводжено до БВ “Заросляк”, який від подальшого направлення до лікувального закладу відмовився та на автобусі в складі туристичної групи продовжив слідування по маршруту.
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