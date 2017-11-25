Під час пожежі на Франківщині 9-річний хлопчик отримав опіки

За минулу добу, 24 листопада, на Івано-Франківщині зареєстровано дев’ять пожеж.

Про це повідомляє Управління НС ОДА.

Зокрема, в селі Юнашків, що на Рогатинщині, сталася пожежа в кімнаті житлового будинку. На пожежі отримав опіки двох 9-річний мешканець помешкання.

Того ж дня у Тисмениці сталася пожежа в складському приміщенні ПП “Трембіта”, а в Надвірній горів автомобільний кран на базі автомобіля “ЗіЛ-133”.

У той же час, в Івано-Франківську по вулиці Комунальна зафіксоване загоряння одноповерхової виробничої будівлі м’ясорозподільчої дільниці птахокомбінату.

Також минулої дуби горіли господарські комплекси в селі Пнів та смт. Ланчин Надвірнянського району.

А у ніч на 25 листопада в Коломиї по вулиці Січових Стрільців сталася пожежа легкового автомобіля “ВАЗ-2107”.