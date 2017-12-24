Під час катання на квадроциклі у Карпатах травмувалися дві молоді жінки

Нещасний випадок стався вчора у Верховині.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише КУРС.

Під час відпочинку 28-річна водійка квадроцикла не впоралась із керуванням та допустила перекидання транспортного засобу.

Внаслідок цього водійка та пасажирка квадроцикла зі струсом головного мозку та забоями різного ступеня важкості госпіталізовані до Верховинської ЦРЛ.

Читайте також: У Карпатах розшукують чоловіка, який заблукав під час сходження на гору Хом’як.