Під час катання на Буковелі трагічно загинула матір трьох дітей, наймолодшому – 7 місяців. ФОТО

34-річна Оксана Староста зіткнулась з сноубордистом, від чого отримала дуже серйозні травми голови та тіла.

Трагічний випадок трапився 21 січня на популярному курорті Буковель, куди приїхала на відпочинок Оксана.

Незадовго після приїзду на жінку наїхав сноубордист, коли та каталась на лижах.

Із важким забоєм головного мозку та переломами закарпатку доставили в реанімацію Надвірнянської районної лікарні, а звідти до обласної лікарні в Івано-Франківську.

На жаль, 1 лютого жінка померла в лікарні.

Як вдалось дізнатись Mukachevo.net від близьких загиблої, в неї залишились чоловік та троє дітей, найменшому хлопчику щойно виповнилось 7 місяців.

Оксана Староста була власницею салону краси в Іршаві.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження.