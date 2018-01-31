Перший випадок дифтерії зафіксували в Україні

У Луганській області зафіксовано і лабораторно підтверджено перший випадок захворювання на дифтерію.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на “112 Україна”.

За словами обласного лікаря-інфекціоніста Ольги Мартиненко, хвороба була виявлена у 31-річного місцевого жителя, який звернувся до лікарні минулого вівторка. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні Рубіжанської лікарні, у нього зафіксована локалізована і токсична форма дифтерії.

Раніше в МОЗ попередили, що українців може спіткати нова хвиля бактеріальної інфекції – дифтерії. Смертність від неї іноді сягає 50 відсотків. Запобігти цьому могло би щеплення, але серед дітей його не має кожен другий.