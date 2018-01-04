Переможниця “Модель XL” з Прикарпаття знялася в новорічній фотосесії з донькою. ФОТО

Переможниця проекту “Модель XL” Марія Павлюк знялася у святковій фотосесії з маленькою дочкою. На світлинах мама та донька позують у новорічних декораціях.
Після перемоги у шоу “Модель XL” Марія Павлюк почала отримувати запрошення на фотосесії від різних брендів. Але втім, їй вдається поєднувати роботу та материнство, пише 24 канал.
“Із дочкою намагаюся проводити якомога більше часу. Мама завжди в’язала для мене шкарпетки. Я ще не вмію добре в’язати, але стараюся для донечки”, – зізналася модель.
У новій новорічній фотосесії модель позує зі своєю донечкою біля ялинки, а також запалюють разом бенгальські вогники.
Також Марія Павлюк стала першою українською моделлю plus-size, яка прикрасила обкладинку глянцевого українського журналу Cosmopolitan. Вона знялася у фотосесії для січневого номеру.
Окрім того, вона стане обличчям колекції одягу для пишних жінок від українського дизайнера Андре Тана.