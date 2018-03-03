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Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на Коломийщині

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24-27 лютого на Прикарпатті очікується сильне похолодання.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 24 лютого до 10-16° морозу, 25 лютого до 14-19° морозу, 26-27 лютого до 14-20° морозу.

Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Коломиї та району станом на 23.02.2018.

Коломийська центральна районна лікарня м. Коломия,вул.Родини Крушельницьких,  26
Товариство Червоного Хреста м. Коломия,вул. Петлюри, 24
Будинок нічного перебування м. Коломия,вул. Петлюри, 98
Печеніжинська міська поліклініка смт. Печеніжин,вул. Незалежності, 44
Стаціонарне відділення районної лікарні №2 смт. Гвіздець,вул. Пстрака, 7
Отинійська районна лікарня смт. Отинія.вул. С.Стрілців,  5
Сільська рада с. Нижній Вербіж,вул. Довбуша 1
Сільська рада с. Верхній Вербіж,вул. Шевченка, 24 а
Сільська рада с. Мишин,вул. Колгоспна, 22
Сільська рада с. Великий Ключів,вул. Відродження, 15
Кам’янецька ЗОШ с. Мала Кам’янка,вул. Л. Українки, 1
П’ядиківська ЗОШ с. П’ядики,вул. Кринички, 1
Кафе Імперія с. Турка,вул. С.Стрільців, 2
Сільська рада с. Велика Кам’янка,вул. С.Стрільців, 46
Приміщення клубу с. Годи-Добровідка,вул. М.Грушевського, 2
ФАП с. Матеївці
АЗПСМ с. Перерив
ФАП с. Семаківці
ФАП с. Замулинці
ФАП с. Дебеславці
ФАП с. Залуччя
ФАП с. Ганів
ФАП с. Пилипи
ФАП с. Кропивище

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