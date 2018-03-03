Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на Коломийщині

24-27 лютого на Прикарпатті очікується сильне похолодання.
Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 24 лютого до 10-16° морозу, 25 лютого до 14-19° морозу, 26-27 лютого до 14-20° морозу.
Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Коломиї та району станом на 23.02.2018.
|Коломийська центральна районна лікарня
|м. Коломия,вул.Родини Крушельницьких, 26
|Товариство Червоного Хреста
|м. Коломия,вул. Петлюри, 24
|Будинок нічного перебування
|м. Коломия,вул. Петлюри, 98
|Печеніжинська міська поліклініка
|смт. Печеніжин,вул. Незалежності, 44
|Стаціонарне відділення районної лікарні №2
|смт. Гвіздець,вул. Пстрака, 7
|Отинійська районна лікарня
|смт. Отинія.вул. С.Стрілців, 5
|Сільська рада
|с. Нижній Вербіж,вул. Довбуша 1
|Сільська рада
|с. Верхній Вербіж,вул. Шевченка, 24 а
|Сільська рада
|с. Мишин,вул. Колгоспна, 22
|Сільська рада
|с. Великий Ключів,вул. Відродження, 15
|Кам’янецька ЗОШ
|с. Мала Кам’янка,вул. Л. Українки, 1
|П’ядиківська ЗОШ
|с. П’ядики,вул. Кринички, 1
|Кафе Імперія
|с. Турка,вул. С.Стрільців, 2
|Сільська рада
|с. Велика Кам’янка,вул. С.Стрільців, 46
|Приміщення клубу
|с. Годи-Добровідка,вул. М.Грушевського, 2
|ФАП
|с. Матеївці
|АЗПСМ
|с. Перерив
|ФАП
|с. Семаківці
|ФАП
|с. Замулинці
|ФАП
|с. Дебеславці
|ФАП
|с. Залуччя
|ФАП
|с. Ганів
|ФАП
|с. Пилипи
|ФАП
|с. Кропивище