Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на Коломийщині

24-27 лютого на Прикарпатті очікується сильне похолодання.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 24 лютого до 10-16° морозу, 25 лютого до 14-19° морозу, 26-27 лютого до 14-20° морозу.

Перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Коломиї та району станом на 23.02.2018.