Перехожі затримали у Коломиї 16-річного крадія

До Коломийського відділу поліції звернувся продавець з місцевого ринку, у якого з прилавку викрали “Айфон-4”.

Утікача помітили та впіймали небайдужі перехожі, які викликали правоохоронців. Прибувши на місце події, оперуповноважені кримінальної поліції встановили особу втікача. Ним виявився 16-річний учень однієї зі шкіл Косівського району, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Хлопець був викритий на гарячому. У присутності родичів свої дії пояснив тим, що йому сподобався мобільний пристрій, а коштів на його придбання він не мав, тому й хотів його привласнити у протизаконний спосіб. Викрадене вилучено та повернуто законному власникові.

За фактом відкритого викрадення чужого майна розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 15 ч. 1 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Проводиться слідство.

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