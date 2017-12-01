“Печеніжинські люди”: у Коломийському музеї представлять книжки Юзефа Шнайдера

У музеї писанкового розпису відбудеться презентація книжки Юзефа Шнайдера “Печеніжинські люди“, яку представить Микола Савчук – ініціатор перевидання нарису, автор вступної статті та коментарів.

Про це інформує прес-служба музею, пише Дзеркало Коломиї.

Книжка розповідає про мешканців легендарного Печеніжина, їхні вірування, звичаї, культуру, побут, якими їх бачив Юзеф Шнайдер.

Презентація відбудеться 5 грудня о 12.00.

Етнографічне дослідження було написане 1904 року й опубліковане на сторінках польського журналу “Lud” (Львів) ще в 1906-1907 роках. Більше ніж через століття маємо можливість прочитати його в українському перекладі Ірени Гулай-Назарової.