Печеніжинська ОТГ показала, як можна одружитися в режимі експрес по-гуцульськи. ВІДЕО

У неділю, 25 лютого, о 10.05 на “1+1” показали новий випуск соціального бізнесово-розважального проекту “Громада на мільйон”, який створено спільно з програмою підтримки децентралізації в Україні Агентства США з міжнародного розвитку USAID-Dobre.

Нагадаємо, після минулих випробувань у проекті залишилося лише чотири об’єднані територіальні громади, які змагаються за головний приз – 1 мільйон гривень інвестицій від фонду WHISEF, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на ТСН.

Печеніжинська ОТГ вирішила вразити гостей яскравим весільним туром для молодят під назвою “Експрес-весілля по-гуцульськи”.

Три пари молодят від громад-конкурентів мали можливість одружитися за давніми гуцульськими традиціями: спершу чоловіки пройшли обряд посвяти в опришки, довівши свою мужність нареченій.

Закохані молодята найвище оцінили розроблений Печеніжинською ОТГ тур вихідного дня. Тож за підсумками громада з Коломийщини найкраще впоралася із завданням.

Детальніше дивіться у відео.

