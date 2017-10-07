Пауерліфтери з Коломиї здобули перемогу на чемпіонаті України. ВІДЕО

Коломийські пауерліфтери привезли перемоги з чемпіонату України, який впродовж тижня тривав у Луцьку.
Спортсмени у складі збірної Івано-Франківської області доклали успішні результати у загальну прикарпатську скарбничку, повідомляє НТК.
Так, Арсен Нагорняк виконав перший норматив майстра спорту, а Василь Олійник встановив рекорд України.
Спортсмени вже повернулися додому. Кажуть, зараз єдине бажання – відпочити.
Як повідомлялося раніше, вихованці Василя Хмуляка привезли нагороди з обласного чемпіонату з вільної боротьби.