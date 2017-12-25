Password та qwerty: назвали найгірші паролі 2017 року

Провідний постачальник послуг комп’ютерної безпеки, компанія SplashData назвала 100 найгірших паролів 2017 року.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті, пише Громадське.

Список, як вже чотири роки поспіль, очолює варіант пароля “123456”.

Загалом перша десятка найгірших варіацій виглядає так:

1.123456

2.password

3.12345678

4.qwerty

5.12345

6.123456789

7.letmein

8.1234567

9.football

10.iloveyou

“Використання будь-якого з цих паролів може призвести до серйозного ризику крадіжки особистих даних”, — стверджують у компанії.

За її оцінками, майже 10% людей у світі використовували принаймні один з представлених поганих паролів, і майже 3% мали найгірший з них — “123456”.

Фахівці вивчали паролі людей, переважно, з Північної Америки та Західної Європи.