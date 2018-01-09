Папа Римський закликав світ не забувати про війну в Україні

Папа Франциск нагадав міжнародній спільноті про війну в Україні.

Про це понтифік згадав 8 січня, приймаючи послів 183 країн, акредитованих при Святому Престолі, повідомляє “Радіо Ватикану”.

“Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком”, – сказав Папа.

Також Папа Римський зосередив увагу на двох важливих річницях, а саме – 100-річчя від завершення Першої світової війни та 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.

Під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, що відбувається на початку року, глава католицької церкви підбиває підсумки року, який минув, у контексті міжнародної панорами та ділиться думками про невідкладні завдання, що стоять перед міжнародною спільнотою.