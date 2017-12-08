Папа Римський хоче змінити молитву “Отче наш”

Папа римський Франциск вважає, що молитву Отче наш потрібно змінити.

Про це він висловився в інтерв’ю італійському телеканалу TV2000, пишуть Факти.

Понтифік пропонує змінити рядок молитви, який в українському перекладі звучить: “І не введи нас у спокусу”.

На його думку, читаючи в перекладі на англійську і низку інших мов, можна подумати, що “Бог обирає, чи ввести нас у спокусу чи ні”.

– Це нехороший переклад, тому що робить натяк на те, що Бог провокує на спокусу, – заявив Папа Римський.

До слова, у Франції вже поміняли текст молитви, який тепер говорить “не дозволь нам піддатися спокусі”. При такому формулюванні, зауважив понтифік, вся вина у спокусу лежить на людині.

Нагадаємо, молитву Отче наш, згідно з Євангелієм, дав своїм учням Ісус Христос у відповідь на прохання навчити їх молитві. Мовою оригіналу молитва втрачена, найдавніші зі збережених текстів написані на давньогрецькому койне.