Пам’ятну монету, присвячену Миколі Костомарову, запустив у обіг Нацбанк

Національний банк України запустив в обіг нову пам’ятну монету, номіналом 2 гривні, присвячену громадському діячу, історику, археографу, етнографу Миколі Костомарову.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Громадське.

“Микола Іванович Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства “Кирило-Мефодіївське братство” та автором його програмного документа «Книга буття українського народу”, – нагадують в НБУ.

Монета має номінал 2 гривні і продовжує серію “Видатні особистості України”. Тираж монети – 25 тисяч штук, вона виготовлена з нейзильберу.

Придбати монету можна за 35 гривень у Регіональних і відділах регулятора в банках-дитсрибюторів.